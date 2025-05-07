زوجة أمام محكمة الأسرة: عيشني معاه في الحرام سنة..!

وقفت هبة، البالغة من العمر 30 عامًا، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تروي واقعة غريبة قلبت حياتها رأسا على عقب، حين اكتشفت أنها كانت تعيش مع زوجها السابق دون رابط شرعي لمدة عام ونصف.

روت الزوجة أنها تزوجت منذ ثلاث سنوات، وكانت حياتها تبدو مستقرة في ظاهرها، إلا أن الخلافات سرعان ما بدأت تظهر، حيث كان زوجها يتّسم بالعصبية وتقلب المزاج، ما أدى إلى كثرة المشاجرات بينهما.

وعلى الرغم من محاولاتها المستمرة للحفاظ على بيتها، إلا أن الأوضاع ازدادت سوءا، ما دفعها في النهاية لطلب الخلع.

لكن المفاجأة الكبرى لم تكن في إجراءات المحكمة، بل فيما اكتشفته هناك؛ إذ علمت أن زوجها قد طلقها منذ ما يقرب من عام ونصف دون علمها، ومع ذلك ظل يقيم معها في منزل واحد دون أي صفة قانونية أو دينية تربطها به، مؤكدة أنها فور علمها نقلت إلى المستشفى وسط ذهول أسرتها.

لجأت هبة لمحكمة الأسرة ورفعت دعوى نشوز ضد طليقها، حملت رقم 739 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى قيد النظر.

صدى البلد