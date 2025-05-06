الخارجية المصرية: نتابع مع الإمارات موقف سفينة تقل بحارة مصريين قبالة سواحلها

أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج أنها تتابع باهتمام مع السلطات الإماراتية موقف السفينة بيترو1 قبالة السواحل الإماراتية.

وأوضحت أن السفينة نوجد على متنها 7 بحارة مصريين وبعض الجنسيات الأخرى حيث قامت السفارة المصرية بالإمارات والقنصلية بإجراء اتصالات عاجلة مع الجانب الإماراتي للوقوف على التطورات والعمل على سلامة الطاقم.

وأوفدت القنصلية المصرية في دبي ممثلين لها إلى ميناء الشارقة لمتابعة الموقف أولًا بأول. وأضافت أنه تم الدفع بقارب لخفر السواحل الإماراتي ليكون بجوار السفينة للتأكد من سلامة البحارة.

وأكدت: نتابع موقف السفينة وطاقمها القانوني مع السلطات الإماراتية.

كما أعلنت الوزارة عن تواصل هاتفي بين ممثل القنصلية وبين البحارة .

صدى البلد