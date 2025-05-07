معتصم اقرع: سلام علي حمراي

الحمر قبيلة معروفة بالشجاعة وقوة الشكيمة. يصف العلم المعروف ابراهيم منعم منصور جوانب من تاريخها وتراثها في مجلد مذكراته الضخم والهام عن وجوده في قلب السلطة القبلية والخرطومية.

مدينة النهود، مثل مدن السودان الكبري في الشمال والشرق والوسط، تساكنت فيها مجموعات من مختلف أنحاء السودان، وتصاهرت وتاجرت وتآلفت في انسجام ومساواة نسبية ومحبة ولم تحتاج لورش رتق نسيج اجتماعي في فنادق الكمبرادور لتخرجها من بربرية الي نور مدنية الغزاة واخدامهم من عيال البلد. في السابق كان أهل السودان يعيشون في سلام نابع من حكمتهم ونظمهم المتوارثة وحين صار السلام ورشة عيال الشؤم يمولها الأجنبي حصد الناس الحرب التي يمولها نفس الاجنبي او حليفه.

يقال ان الجنجويد حين اجتاحوا النهود، حاضرة الحمر، طلبوا من زعيمها الشيخ عبد القادر منعم منصور، أخ ابراهيم، ان يسجل بيانا يطلب فيه من اللواء ١٨ التابع للجيش مغادرة المنطقة. وكان رد الشيخ عبد القادر لهم بمعني اقتلوني الان لأنني لن اسجل ما تطلبون.

معتصم اقرع