تواجه هجوماً واسعاً من إيلون ماسك.. «أوبن إيه آي» تتخلى عن مشروعها للتحوّل إلى شركة ربحية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» سام ألتمان، تخلي الشركة التي تقف وراء تطبيق «تشات جي بي تي» عن خطتها لتصبح ربحية، وهو ما شكل موضع نزاع شرس من مراقبين لقطاع الذكاء الاصطناعي، وأيضا من جانب الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وكتب سام ألتمان في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، نشرت على موقع الشركة الإلكتروني: «أوبن إيه آي ليست شركة عادية ولن تكون كذلك أبدا، واتخذنا قرار البقاء كشركة غير ربحية بعد الاستماع إلى قادة المجتمع المدني والتحدث مع مكاتب المدعين العامين في كاليفورنيا وديلاوير».

وأصبحت الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي واحدة من أنجح الشركات الناشئة في تاريخ سيليكون فالي، بدفع خصوصا من النجاح الكبير لأداتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي» منذ نهاية 2022.

وفي أعقاب الأزمة التي حدثت داخل الشركة في 2023، أراد المستثمرون الرئيسيون في «أوبن إيه آي» أن يتمكنوا من تنمية استثماراتهم ضمن هيكلية قائمة على تحقيق الأرباح، خصوصا بالنظر إلى التكاليف الكبيرة المرتبطة بتصميم وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي مثل «تشات جي بي تي».

وفي العام الماضي، كشفت «أوبن إيه آي» التي تكلف طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي عشرات مليارات الدولارات من الاستثمارات، عن خطة للتحول إلى شركة ربحية في غضون عامين، لكن منتقدي الخطة اعتبروا المشروع خطرا نظرا لقوة أدوات الذكاء الاصطناعي، ولأن هذا التغيير الهيكلي من شأنه أن يضع مصالح المساهمين قبل مصالح المجتمع المدني.

الأنباء الكويتية