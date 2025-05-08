جرائم وحوادث
القبض على شخص ادعى وجود تجاوزات بالارتكاز الأمنى بمطار القاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بوجود تجاوزات بالإرتكاز الأمنى بمدخل ميناء القاهرة الجوى .
بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بمحافظة القاهرة) ، وبسؤاله أفاد بأنه فـى غضون شهر 11/2024 وحال قيادته سيارته “الملاكى” رفقة شقيقه بميناء القاهرة الجوى توقف بمكان غير مخصص للإنتظار ، وتم تغريمه مخالفة “إنتظار خاطئ” ، وبسؤاله عن إيصال المخالفة أقر بفقدانه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور لإدعائه الكاذب.
صدى البلد