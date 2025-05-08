شرطة محلية المتمة وعبر الطوف المشترك تضبط اخطر مروجي الايس كريستال

في عملية أمنية نوعية نفذتها الأجهزة الأمنية بمحلية المتمة، أوقفت من خلالها أحد أخطر مروجي مخدر “الآيس كريستال” بمنطقة الجوير، بعد توافر معلومات دقيقة للفريق الميداني الخاص بشرطة المحلية.

تحت إشراف مدير شرطة المحلية، بمشاركة قوات الشرطة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، حيث تم تنفيذ عملية مداهمة نوعية واسعة النطاق لمنزل المتهم (م. أ. م)، المعروف بنشاطه الاجرامي المتعلق بترويج “الآيس” وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة إن عملية المداهمة أسفرت عن ضبط عدد 14 (سرنجة) فارغة، ميزان إلكتروني لوزن المخدر، 77 أمبولة فارغة، وأخرى معبأة معدّة للتوزيع بالإضافة إلى أدوات تعاطٍي وحقنتين جاهزتين، وأربعة هواتف نقالة.

وخلال الفحص الفني للهواتف، تبيّن وجود شريك للمتهم يُدعى (ع. ص. ب)، وافد من مدينة ود مدني، وشقيقه (م. ب. ص) سبق ضبطه في كمين على جسر المتمة. تحركت القوة فوراً إلى موقع المتهم الثاني، وتم ضبطه وبحوزته 6.5 جرام من الآيس كريستال، أربع أوراق “برنسيس”، مبلغ مالي قدره 580 ألف جنيه، مراسلات عبر “واتساب” وإشعارات تحويل مالي عبر تطبيق “بنكك”، بالإضافة إلى دراجة نارية بدون أوراق رسمية رسمية وعدد ستة هواتف نقالة بشرائح مختلفة.

كما تم العثور على ملابس ومهمات عسكرية تابعة لاحدي الجهات النظامية كان المتهمون يستخدمونها كوسيلة تمويه أثناء عملية توزيع المخدرات بموجب ذلك تم اتخاذ اجراءت قانونية ضد المتهمين بالرقم 39، تحت طائلة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية تحت (المادة 15أ)، إلى جانب المواد 60، 68، و100 من القانون الجنائي، بالقسم الأوسط وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة للشرطة انه وعلي ذات السياق

تم ضبط المتهم (م. ح. ع) وبحوزته أدوات تعاطٍي وكمية من البنقو، وتم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته وفق أحكام قانون المخدرات والموثرات العقلية.

المكتب الصحفي للشرطة