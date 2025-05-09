الصين تعتزم إقامة أول دورة عالمية لألعاب الروبوتات البشرية

تعتزم الصين إقامة الدورة العالمية لألعاب الروبوتات البشرية خلال شهر أغسطس المقبل، وهي أول حدث تنافسي شامل في العالم للروبوتات البشرية.

وأفادت صحيفة غربية، الخميس، بأن العاصمة الصينية، بكين، تعتزم إقامة أول دورة عالمية لألعاب الروبوتات البشرية، باعتباره حدثا يمثل اختبارا للقدرة الشاملة ومستوى التكامل لـ”الذكاء” و”اللياقة البدنية” للروبوتات البشرية من خلال المنافسات.

ونقلت صحيفة غربية عن جيانغ غوانغ تشي، رئيس مديرية بلدية بكين للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، أن الألعاب تتضمن فعاليات رئيسية وأخرى ثانوية، حيث تركز الفعاليات الرئيسية على مسابقات مهارات الروبوتات البشرية، فيما تركز الأخرى على المرح والتفاعل.

وأكد غوانغ تشي أنه تم تحديد الدفعة الأولى من المسابقات على أن تشمل الفعاليات الرئيسية 19 فعالية موزعة على ثلاث فئات، بما فيها سباقات 100 متر و400 متر و1500 متر و100 متر تتابع و100 متر حواجز. إضافة إلى سباقات الوثب الطويل من الثبات والوثب العالي من الثبات بالإضافة إلى الجمباز الأرضي ومباريات كرة القدم 2 مقابل 2 و3 مقابل 3 و5 مقابل 5.

وأشار المسؤول الصيني إلى أن هذه البنود تركز على اختبار مهارات الحركة والتنسيق والعمل الجماعي للروبوتات البشرية.

من ناحية أخرى، ستتيح الفعاليات الثانوية منصة لعرض أداء الروبوتات غير الشبيهة بالبشر عبر تنافسها في مسابقات كرة الريشة وكرة السلة وكرة الطاولة، بينما يمكن للإنسان التفاعل مع هذه الروبوتات.

وكالة سبوتنيك