عبر تطبيق البلاغ الالكتروني مباحث شرطة ولاية الخرطوم تسترد سيارتين مدون بشانهما بلاغات وتوقيف 5 متهمين

نجحت مباحث شرطة ولاية الخرطوم عبر فريق ميداني مختص من فرعية مباحث سرقة السيارات من استرداد عربة بوكس هايلوكس توياتا موديل (2006) وتسديد البلاغ بالرقم (4361) تحت المادة (174) من القانون الجنائي بالقسم الأوسط امدرمان وعربه صالون فيرنا موديل (2010) لديها اجراءات بلاغ إلكتروني بالرقم(380113) ووضعها معروضات بالقسم الأوسط امدرمان وتوقيف عدد (5) متهمين علي ذمة البلاغ وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة إن التحريات الميدانية والبحثية لازالت مستمرة لتوقيف بقية المتهمين وتسديد جميع البلاغات المدونة بشأن سرقة السيارات بدائرة الاختصاص.وتهيب الشرطة المواطنين الذين لم يبلغوا حتي مملتكاتهم المسروقة بضرورة التبليغ عبر منصة البلاغ الالكتروني Sudan police. Net او لدي اقسام الشرطة المنتشرة بولاية الخرطوم .

المكتب الصحفي للشرطة