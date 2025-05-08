الحكم بالإعدام على متعاون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً)، بحق المتهم (ح/أ/ع/ا)، وذلك بعد إدانته في الدعوى الجنائية رقم (9/2025) بتهم تتعلق بالتعاون مع مليشيا القوات المتمردة.

وجاء في منطوق الحكم أن المتهم أدين بمخالفة المواد (186، 51، 50، 26) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م، والتي تتصل بجرائم التعاون مع المليشيات المتمردة، وتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية كما أدين بموجب المادتين (5 و6) من قانون مكافحة الإرهاب.