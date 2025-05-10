الدوحة .. بينها مطعم عربي شهير.. البلدية تغلق 4 منشآت غذائية

أسفرت الحملات التفتيشية لـ 3 بلديات على المنشآت الغذائية عن إغلاق 4 منشآت غذائية منذ بداية شهر مايو الجاري، بينها مطعم وكافتيريا، لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014.

وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، أصدرت بلدية الريان أمس الخميس، قرارين إداريين بإغلاق مطبخ ومطعم عربي إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام و14 يوماً على الترتيب، موضحة أن المطبخ يقع في منطقة “السودان- العزيزية- الغانم- المرة”، لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك، موضحة في محضر الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية:

– إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية.

– إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة.

وفي 6 مايو الجاري أغلقت بلدية الشيحانية منشأة غذائية في روضة راشد إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لأن الأغذية منتهية الصلاحية، مُبيّنة في محضر الإغلاق أن الأغذية تُعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.

وفي أول مايو أصدرت بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق كافتيريا إغلاقاً كلياً لمدة 60 يوماً بسبب تحضير أغذية في ظروف غير صحية، حيث تُعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق.

ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

الشرق القطرية