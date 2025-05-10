“عدم قدرتي على مشاركته الحياة الزوجية” .. سيدة في دعوى طلاق للضرر: «مش بيغسل إيده وبياكل اللحمة نية»

أمام محكمة الأسرة، وقفت السيدة «منى. ع» (30 عامًا) تروي لقاضي محكمة الأسرة أسباب إقامتها دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، قائلة: «زواجي منه لم يستمر سوى لـ3 سنوات، بسبب عاداته الغريبة التي لا يمكن لإنسانة طبيعية التعايش معها».

وقالت منى في دعواها: «زوجي إنسان طيب، مش بيزعق، مش بيشتم، لكن عنده تصرفات غريبة بتخليني أشعر إني متجوزة من «كائن غريب»، بيصرّ يشرب ميه من حنفية المطبخ حتى لو فيها صدأ، وبيأكل (اللحمة نَيّية) بحجة إن دي العادة اللي اتربى عليها من أهله في البلد».

وأضافت: «في مرة لقيته بيحط سمك نَيّي في التلاجة وبيقولي ده بيتاكل كده من غير نار، ومش بيحب يغسل إيده قبل الأكل، وبيقول النظافة دي عادة أوروبية».

وأشارت السيدة إلى محاولاتها المتكررة إقناع زوجها بأن يغير من عاداته، خاصة بعد ما أصيب بتسمم بسيط مرتين، لكنها فشلت، مضيفة: «الموضوع بالنسبالي تطور إلى حد شعوري بالاشمئزاز منه وعدم قدرتي على مشاركته الحياة الزوجية»، متابعة: «المشكلة الأكبر أن أولادنا بقوا بيقلدوه، ابني الصغير بيحاول ياكل الفراخ نَيّية».

واختتمت دعواها بأن استمرار هذا الزواج يعد أكبر ضرر ممكن تتعرض له في حياتها، قائلة: «أنا لا أكره زوجي لكني فقدت القدرة على الاستمرار مع شخص يرفض أي شكل من أشكال النظافة أو التمدن».

المصري اليوم