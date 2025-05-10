المرور السريع تنظم فحصا للكحول والمخدرات وسط سائقي البصات السفرية والشاحنات بكسلا

نظمت إدارة المرور السريع بولاية كسلا وفي إطار أسبوع المرور العربي تنفيذ حملة برنامج فحص الكحول والمخدرات الدوري وسط سائقي البصات السفرية والحافلات والشاحنات وذلك في إطار جهود الإدارة العامة للمرور ودائرة المرور السريع الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المرورية وجرت فعاليات البرنامج بحضور اللواء شرطة الهادي شريف / مدير شرطة ولاية كسلا، والعميد شرطة إحتفال حسن أحمد، / مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور والعقيد شرطة بابكر النور/ مدير إدارة مرور ولاية كسلا. وضباط وصف ضباط إدارة المرور السريع بالولاية.

وأكد اللواء الهادي شريف خلال البرنامج أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والفحوصات العشوائية للكشف عن تعاطي الكحول والمخدرات وسط السائقين مشيراً إلى أن ذلك يمثل خطوة أساسية لحماية أرواح مستخدمي الطريق وتعزيز الانضباط المروري.مؤكدا أن القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات جريمة يعاقب عليها القانون داعيا سائقي البصات والحافلات والشاحنات الي الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لحركة السير.

وفي سياق متصل افاد العقيد شرطة آدم زكريا عيسي مدير إدارة المرور السريع ولاية كسلا في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة

بأن فحص الكحول والمخدرات لسائقي البصات والحافلات السفرية والشاحنات يعتبر أمر بالغ الأهمية وذلك للحفاظ على سلامة الركاب ومستخدمي الطريق.

ونحن في إدارة المرور السريع نحرص علي هذا الإجراءات بصورة راتبة حفاظا علي الأرواح لأن السائق المُتعاطي يُعرض حياة العشرات للخطر، والتعاطي يُفقده القدرة على التركيز وإتخاذ القرار السليم أثناء القيادة، مما يزيد من إحتمالية وقوع الحوادث.

وعند ظهور نتائج إيجابية لنتيجة الفحص يتم إتخاذ إجراءات مرورية مشدده تصل الي سحب الرخصة مؤقتا ونهائياً اذا تكرر الأمر، ويتم إخطار الشركة التي يعمل لديها بالإجراءات التي تم إتخاذها تجاه السائق. هذا وقد

شمل البرنامج أخذ 24 عينة عشوائية من السائقين، جاءت جميع نتائجها سلبية، مما يعكس مدى إلتزام السائقين بالتوجيهات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، والتي تشدد على ضرورة الإمتناع عن تناول المواد المخدرة والمسكرات حفاظاً على سلامة الجميع.

ولاقت الحملة إشادة واسعة من قبل سائقي المركبات والمواطنين على حد سواء، الذين ثمّنوا الدور الكبير الذي تلعبه شرطة المرور في رفع مستوى الوعي والتثقيف المرور ي إلى جانب حرصها المستمر على تطبيق القانون بأسلوب حضاري يسهم في تحقيق بيئة مرورية آمنة ومستقرة.

المكتب الصحفي للشرطة