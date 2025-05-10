واحد زي السفيه الحامدابي دا، أقصى حاجة ممكن يوصل ليها لو كان الزمن حلالا والدنيا بخيرها، إنو يكون مساعد معد برامج في قناة ولائية، زول طرح نفسو شاعر ردئ في البداية ثم ناشط سياسي إتحادي (وهي أدنى درجات الناشطين وعياً)، ثم قامت قيامة الثورة الكذوب وصار الحامدابي قائدا وموجه رأي عام، حتى أنه يفتخر في أحد فيديوهاته بأنه كان (موجه الإنصرافي شخصيا) ..

زي الحامدابي دا في كثير من الطفابيع نمت وترعرعت وتضخمت، وعملت فيها عميقة ومؤثرة وهي سطحية تافهة وهايفة وخاوية وزلنطحية، والآلة الصنعت الطفابيع ديل هي نفس الآلة البتصنع وبتلمع في السياسيين والفنانين الأوانطجية من سماسرة المواقف وقوادي سوق الدعارة السياسية ، ابتداء من العجل حمدوك حتى مبروك سليم مرورا بقائمة الهتش القمئ من جِراء المزابل السياسية ..

يوسف عمارة أبوسن