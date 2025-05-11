بدء محاكمة صيدلي تسبب في وفاة طبيبة أسنان

بدات محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عادل السيوي وعمرو كساب وأحمد رضوان أبازيد، في نظر قضية وفاة الطبيبة الشابة “ش.ش”، 26 عامًا، طبيبة أسنان، إثر خطأ طبي جسيم داخل مركز تجميل شهير بالتجمع الخامس.

تعود وقائع القضية إلى 10 مايو 2023، عندما توجهت الفقيدة إلى مركز للتجميل لإجراء حقن تجميلي استعدادًا لحفل زفافها المحدد في 14 يوليو 2023، وأجريت لها عملية الحقن داخل المركز على يد الدكتور، زوج مالكة المركز ودكتورة أخرى.

وأثناء عملية الحقن، شعرت الفقيدة بإعياء ودوار شديدين، وتم نقلها لاحقًا إلى مستشفى كوبري القبة العسكري، حيث توفيت في 12 مايو 2023 نتيجة جلطة في الشريان الرئوي، بحسب التقارير الطبية.

التحقيقات، التي باشرها وكيل النيابة، كشفت مفاجآت صادمة، حيث تبيّن أن مالكة المركز ليست طبيبة تجميل بل أخصائية علاج طبيعي، كما أن من أجرى الحقن ليس طبيبًا كما ادعى، بل صيدلي تخرج عام 2009، وأخطأ أثناء الحقن، ما تسبب في الوفاة.

صدى البلد