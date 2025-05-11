ستعود النهود شامخة وتمسح دموعها تداوي جراحها

متحرك الشهيد الصيَّاد يتقدم و يضرب بقوة فبعد العيَّارة التي خاضت فيها قواتنا معركة شرسة حيث أن المليشيا حشدت فيها قوات كبيرة لإعاقة تقدم المتحرك نحو أهدافه ، فجاءت من بعدها (أم صميمة) و (حنيطير) و (شق ام قوقو) ، و قامت القوات الجوية بمسح الفزع الذي كان يحاول الإلتفاف على المتحرك من الخلف فدمرت منه (27 عربة قتالية بمن فيها و ما فيها و فر من تبقى منهم على قيد الحياة) !!

و بإذن الله تعالى ستتوالى البشريات و الإنتصارات ، و ستعود الخوي الصابرة المحتسبة ، و ستمسح النهود مدينة العلم و العلماء دموعها و تداوي جراحها ، و تغسل دماء أكثر من ثلاثمائة من أبنائها المدنيين العُزَّل الذين قامت المليشيا بمعاونة الطابور الخامس (حزب فضل الله برمة و مريم الصادق ، حزب إبراهيم الشيخ و عمر القدير ، و حزب البعث جناح السنهوري) بتصفيتهم و من بينهم أساتذة جامعات ، أئمة مساجد ، شراتي ، تجار ، موظفين ، ضباط شرطة ، أسرى من الجيش و المقاومة الشعبية ، و نفر عزيز من أهل المدينة و أريافها و من عامة الناس !!

نعم ستعود النهود شامخة بشموخ ناظر عموم دار حمر الأمير عبد القادر منعم منصور الذي صمد كالطود الأشم و رفض كل العروض التي قدمها له من هم بلا (عروض) و لا (قيم) و لا (أخلاق) ، و رفض مغادرة منزله في موقف سيخلده التأريخ و سيتداوله و يتوارثه أهلنا في دار حمر جيلاً بعد جيل !!

(الصيَّاد) الذي تحول إلى مجموعة (صيَّادين) لن يتوقف بإذن الله تعالى حتى يبلغ غاياته و يحقق أهدافه ..

(و ما النصر إلا من عند الله)

سوار

10 مايو 2025