القبض على ضحية نمر سيرك طنطا بتهمة البلاغ الكاذب

تباشر نيابة قسم أول طنطا التحقيق مع محمد بسطويسي والمعروف إعلاميا بـ ضحية النمر بطنطا وشقيقه بعد إلقاء القبض عليهما وجرى عرضهما على النيابة المختصة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد ألقت القبض على المتهمين في بلاغ بسطويسي عامل سيرك طنطا بسرقته والتعدي عليه بسلاح أبيض، حيث تبين بعد التحريات، أن البلاغ المقدم من بسطويسي عامل سيرك طنطا حادث مروري عارض ولايوجد واقعة سرقة كما زعم.

في المقابل قام أحد المتهمين باتهام بسطويسي وشقيقه بسرقة هاتفه المحمول الخاص به والتعدي عليه؛ وعلى ذلك تم إلقاء القبض عليه وشقيقه بتهمة البلاغ الكاذب.

وكان محمد البسطويسي ضحية سيرك طنطا قد تقدم ببلاغ عن اعتداء وسرقة أوراقه الرسمية وتقاريره الطبي واعترض توك توك بداخله شخصين طريقه وبشكل مفاجئ أثناء سيره على دراجته النارية بصحبة شقيقه.

وقال شقيق محمد البسطويسي، الذي كان يرافقه وقت الحادث، إن توك توك خرج عليهما فجأة من أحد الشوارع الجانبية، ما أدى إلى اصطدام مباشر تسبب في سقوطهما أرضًا، وإصابتهما بجروح متفرقة، قبل أن يقوم ركاب التوك توك بخطف الشنطة الخاصة بمحمد والفرار من موقع الحادث.

وأوضح أن الشنطة كانت تحتوي على أوراق شقيقه الرسمية المهمة، وعلى رأسها بطاقته الشخصية، والتقارير الطبية التي تثبت حالته الصحية وتفاصيل علاجه، بالإضافة إلى تحاليل وأشعة مطلوبة للمتابعة مع طبيب متخصص.

بوابة روز اليوسف