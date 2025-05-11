الإعدام شنقاً حتى الموت لمتعاونين مع الدعم السريع بولاية الجزيرة

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدني برئاسة مولانا د. يوسف آدم عثمان اليوم حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك في الدعوى الجنائية رقم (3932) لسنة 2025م تحت المواد 186/26/51/50 من قانون مكافحة الإرهاب على المدان (ا.م.أ.د) وذلك لتعاونه مع الدعم السريع.

وفي سياق متصل أصدرت ذات المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك في الدعوي الجنائية رقم (3281) لسنة 2025م تحت المواد 186/26/51/50/5/6 من قانون مكافحة الإرهاب على المدان (ع.أ.ع) وذلك لتعاونه مع الدعم السريع حيث مثل الإتهام إنابة عن النائب العام مولانا الرشيد جعفر كما مثل الدفاع محامو العون القانوني.

سونا