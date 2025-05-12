الآلاف من أبناء قبائل المسيرية والحوازمة والسلامات والهبانية والذين برروا إنضمامهم للمليشيا بالبحث عن العدالة بعيدا عن دولة 56 فهل وجدوا العدالة في دولة آل دقلو وهي تختار اولاد الرزيقات عموما والماهرية خصوصا للعلاج بالخارج دون سواهم …

إذا كان هذا هو الحال فيما يتعلق بالعلاج فكيف يكون الحال حينما توزع الغنائم والوظائف إذا ماآلت لهم الاوضاع لاقدر الله .

الآلاف من أبناء هذه القبائل اصبحوا في عداد المعوقين حيث البتر هو العلاج الاسهل للمصابين بينما ينعم أبناء المصارين البيض من الماهرية بالعلاج في افخم مستشفيات أبوظبي وكمبالا والقاهرة ونيروبي وارض الصومال.

متي سيفوق أبناء تلك القبائل من غيبوبتهم التي ساقتهم إليها نظاراتهم المشتراه.

سيعود المغيبين من أبناء تلك القبائل للبحث عن العلاج في دولة 56 ولكن بعد فوات الأوان.

ابوبكر محمد يوسف