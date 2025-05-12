«مياه الجيزة» تصدر بيانًا عاجلًا لسكان شارعي الهرم وفيصل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم أمام تجنيد الرماية بالهرم.

وأوضحت الشركة أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بعدد 32 شفاطا، و6 بدالات محمولة، وسيارتي سيول بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى: «مساكن الضباط، مساكن الشباب، المتحف المصري، آخر فيصل، هضبة الأهرام».

وأشارت الشركة إلى أنها توفر سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

المصري اليوم