ياسمين عز تعلق على حادث دهس نور النبوي لـ محصل كهرباء.. ماذا قالت؟

علقت الإعلامية ياسمين عز على واقعة اصطدام سيارة الفنان نور خالد النبوى بـ محصل كهرباء أسفل محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة، والتسبب في إصابته ودخوله المستشفى، وحدوث اتفاق بين المصاب ونور النبوي على دفع مبلغ 150 ألف جنيه تكلفة علاج ورعاية لمدة 6 أشهر.

وقالت ياسمين عز، في برنامجها «كلام الناس»، على قناة «ام بي سي مصر»: «أنا لازم أقول رأيي، كل ما يمكن شراؤه أو حله بالفلوس ندفعه، أسهل حاجة في الدنيا إذا الموضوع حله فلوس ندفعه، 150 ألف جنيه كلام فاضي ميجيبوش شنطة، بالنسبة لحد بيشتغل وهيقعد 6 شهور في بيته يعنوا له الكثير».

وأضافت: «إحنا بنتكلم أنه دايما التقدير مهم سواء فنان أو إنسان بغض النظر مين خبط مين، أنا قولت الشخص المصاب طالب مليون جنيه ولا 10 مليون طلع طالب 150 ألف جنيه ده كلام فاضي، لو هيرضيه 150 ألف جنيه ياخدهم، اتكسرت رجله اتركب شرايح دخل مستشفى هيقعد 6 شهور ده ولا حاجة، يعني المبلغ ده يعتبر زكاة عن صحتنا، وكل ما يمكن حله بالفلوس يتحل طالما عندنا القدرة المادية».

المصري اليوم