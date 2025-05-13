«الآيفون لا يخون لكنه يكشف الخيانة»..!

على الرغم من السمعة الواسعة لهواتف آيفون بأنها من أكثر الأجهزة الذكية أمانًا من حيث الخصوصية، إلا أن بعض الميزات التي توفرها هذه الهواتف قد تتحول إلى أداة لكشف الأفعال المشبوهة، بل وقد تكشف خيانة الشريك حتى وإن كان خبيرًا بالتكنولوجيا، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع red hat استنادًا إلى آراء خبراء وتقارير تقنية.

كيف تكشف خيانة الشريك عبر هواتف آيفون؟

قد يتغير سلوك الشريك بشكل واضح في حال تورطه في علاقة سرية، ومن أبرز العلامات التي قد تشير إلى وقوع خيانة، هي اصطحاب الهاتف في كل مكان، تغيير كلمة السر، والانفعال عند طلب شريكه تفقد الجهاز، ووفق التقرير، فإن مستخدمي هواتف آيفون بإمكانهم استخدام 5 أدوات أو ميزات مخفية نسبيًا في نظام التشغيل، يمكن من خلالها كشف أنشطة رقمية غير معتادة، مثل:

1. مراقبة استهلاك البطارية

ميزة مراقبة استهلاك البطارية في إعدادات آيفون تُظهر التطبيقات الأكثر استخدامًا خلال آخر 10 أيام، ويمكن من خلالها كشف تطبيقات المواعدة التي قد تكون مخفية خلف رموز خادعة كرمز الآلة الحاسبة أو الساعة، إذ إنها معروفة باستهلاكها الشديد لشحن البطارية.

2. استعادة الرسائل المحذوفة

تسمح إصدارات iOS 16 وما بعدها باستعادة الرسائل المحذوفة خلال فترة تمتد حتى 40 يومًا، وهي خاصية قد تفضح محادثات تم حذفها عمدًا لإخفاء العلاقة.

3. ألبوم الصور المخفية والمحذوفة

يحتفظ آيفون بألبوم خاص للصور «المخفية» وآخر للصور «المحذوفة مؤخرًا»، وغالبًا ما يغفل المستخدم عن حذف الصور نهائيًا منه، ما قد يوفر أدلة غير متوقعة.

4. خدمات الموقع وتحديد الموقع عبر iCloud

إذا كان الجهاز مسجلًا بنفس حساب «iCloud»، يمكن تتبعه ومعرفة تحركاته بدقة من خلال ميزة «العثور على الهاتف»، وهي أداة فعالة عند توفر بيانات تسجيل الدخول.

5. الإكمال التلقائي في لوحة المفاتيح

ميزة بسيطة لكنها فعالة، حيث تسجل لوحة مفاتيح آيفون العبارات المتكررة، ويمكن من خلالها كشف كلمات أو جمل تُستخدم بكثرة، حتى لو حُذفت المحادثات، على سبيل المثال، عند كتابة عبارة «أحبك يا..» قد يظهر اسم أو عبارة مألوفة لا يستخدمها الشريك في محادثاته مع الطرف الآخر.

كما يحذر التقرير من أن الخصوصية الرقمية قد تُخترق من داخل الجهاز نفسه، في حال توفر الوصول إليه، وأنه رغم اعتماد البعض على مميزات الأمان في آيفون لإخفاء أنشطتهم، إلا أن نظام التشغيل يحفظ قدرًا كبيرًا من السجلات التي قد تكشف الحقيقة لاحقًا.

المصري اليوم