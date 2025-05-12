شاهد بالصور.. مليشيا الدعم السريع تحول مكتب التعليم بالخرطوم مستودعاً للمنهوبات وتدمر الاف السيارات بالسوق المركزي

كشفت جولة تفقدية لكاميرا (سونا) بمحلية الخرطوم لتوثيق الآثار الناتجة عن الحرب و الاستهداف الممنهج لمليشيا الدعم السريع للاعيان المدنية وممتلكات وسيارات المواطنين بمنطقتي وسط وجنوب الخرطوم .

حيث كشفت الجولة عن احتلال المليشيا لمكتب تعليم مرحلتي الأساس والمتوسطة بالسجانة وتحويله لثكنة عسكرية ومستودع ضخم للمنهوبات والتي جلبها افراد المليشيا من مختلف أرجاء الخرطوم، مع ممارسة تدمير ممنهج للبنية التحتية بمقرإدارة التعليم وعمليات نهب واسعة للاجهزة الكهربائية والاثاثات للمرفق.

وأكد عدد من شهود العيان استطلعتهم سونا اكدوا بأن جميع الانتهاكات التي مارستها المليشيا بمقر إدارة التعليم تمت عبر افراد من دولة مجاورة يتبعون للمليشيا.

وعلى صعيد متصل كشف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير عن عمليات نهب وتدمير واسعة طالت السيارات الخاصة بالمواطنين بالمحلية بواسطة قوات المليشيا .