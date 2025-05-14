القبض على مقيمين لارتكابهما عمليات نصب بنشر إعلانات حملات حج وهمية

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيمين من الجنسية الإندونيسية لارتكابهما عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة، وترويجهما بطاقات نسك حاج مزورة، ومخالفتهما أنظمة وتعليمات الحج بإيوائهما (23) وافدًا من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها في مبنى في مدينة مكة المكرمة، وأوقفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة، ومن آواهم للجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.

جريدة الرياض