أبرز العناوينجرائم وحوادث
الشرطة: الخطط الأمنية الإحترازية التي أسفرت عن ضبط أكثر من نصف طن من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري
أكد الفريق اول شرطة حقوقي /خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة علي ضرورة إعداد خطط أمنية محكمة تتضمن سيناريوهات متكاملة لمواجهة التحديات الأمنية بمشاركة جميع وحدات الشرطة ومكونات وزارة الداخلية
جاء ذلك خلال مخاطبته بدار ضباط الشرطة بعطبرة إجتماع هيئة قيادة شرطة ولاية نهر النيل بحضور اللواء شرطة حقوقي د/ سراج الدين منصور خالد، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء شرطة حقوقي/ سلمان محمد الطيب، مدير شرطة الولاية
وثمّن الفريق أول / حسان الجهود المتواصلة التي تبذلها شرطة ولاية نهر النيل في التعامل مع ملف الوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب، واصفًا عملها بالمهني والإحترافي، معلنًا دعمه لها بتوفير المركبات ومعينات العمل في القريب
.
من جانبه، أشار اللواء د. سراج الدين إلى أن ولاية نهر النيل تمتاز بإنسانها المتميز في مختلف المجالات، ما يمنح العمل الشرطي فيها بُعدًا إجتماعيا ً وإنسانيًا فريدًا.
وفي سياق متصل، كشف اللواء / سلمان خلال أستعراض مفردات التقرير الجنائي والامني عن نجاح خططهم الأمنية الإحترازية التي أسفرت عن ضبط أكثر من نصف طن من الذهب خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلًا عن إستعادة كميات ضخمة من البضائع والمنهوبات.
كما كشف عن تفكيك شبكات إجرامية متورطة في تهريب الآثار والأسلحة وتزييف العملة، ضُبط بينها أجانب يعملون تحت غطاء ورعاية المليشيا الإرهابية، إضافة إلى ضبط اعداد مقدرة من الخلايا النائمة والمتعاونين مع المليشيا الإرهابية
وأكد مدير شرطة ولاية نهر النيل أن الحملات الاستباقية المكثفة وإنتشار والدوريات المتواصل كان له بالغ الأثر في تحقيق هذه الإنجازات
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة ان مدير عام قوات الشرطة من خلال زيارته لولاية نهر النيل إفتتح مجمع اللواء شرطة حقوقي/ سلمان محمد الطيب للطوارئ والإصابات بمستشفى الشرطة عطبرة ووضع حجر الأساس لمركز الفريق اول شرطة حقوقي /خالد حسان للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي في إطار الجهود المتعاظمة التي تبذلها قيادة قوات الشرطة لتوطين العلاج بالداخل.
المكتب الصحفي للشرطة