النهود جدلية القوقعة والماسة

إن كل المدن التي انسحبنا منها بسهولة وبضعف في الاستشراف والتوقعات دفعنا مائة ضعف من الرجال والأموال والأسلحة والزمن لاستعادتها.

أما خسارة الجماهير في قائمة القتل والاغتصاب والنهب والإذلال فلا تقدر بثمن والأمثلة على (قفا من يشيل)

نعم أنا متأكد أننا سنستعيد النهود بثمن باهظ، فقط لأننا نؤمن مدنيين وعسكريين بنظرية (القوقعة) والقوقعة هي المدينة التي سنعيدها بعد أن تكون العصابة قد استخلصت منها الماسة وهربت.

مرحبا النهود الآن مترعةٌ بالدماء والإذلال وجرح الكبرياء النازف. نُهبت وسرقت وتم تصفية أشرف أبنائها واقتيد بقية الشرفاء عبيدا وأسرى إلى ضعين مادبو السليبة المقهورة.

مرحبا بالنهود والخوي في متحف القواقع السودانية.

حسين خوجلي