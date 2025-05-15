إدارة ترمب تلغي قيود تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء عدد من القيود الجديدة على تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي، التي كان من المقرر تطبيقها منتصف مايو، بعد أن أُقرت في يناير قبيل نهاية الولاية الرئاسية السابقة.

وكانت القيود تستهدف شرائح متقدمة من إنتاج شركة إنفيديا، صُممت خصيصًا للامتثال لضوابط سابقة والسماح باستمرار تصديرها.

واستُبدلت تلك القيود بتوصيات غير ملزمة تحذر من العواقب المحتملة لاستخدام هذه الشرائح في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا التغيير بالتزامن مع خطوات مماثلة لخفض الرسوم الجمركية بين الشركاء التجاريين، في محاولة لتهيئة الأجواء نحو اتفاق شامل.

جريدة المدينة