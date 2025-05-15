وزير مالية الجزيرة: تدمير شركة دواجن بحري الجزيرة جسد إستهداف المليشيا المتمردة للمواطنين

وقف الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة برفقة دكتورة عرفة محمود أحمد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزيرة المفوضة على الدمار والتخريب والنهب الممنهج الذي تعرضت له شركة دواجن بحري الجزيرة بمنطقة ألتي بمحلية الكاملين بولاية الجزيرة في المباني والحظائر ومصنع العلف وثلاجات التخزين والمجزر والمباني الإدارية .

حيث أكد وزيرالمالية أن التخريب جسد إستهداف مليشيا الدعم السريع المتمردة للمواطنين معدداً فوائد شركة دواجن بحري الجزيرة على مواطن الولاية .

وقال إن الملشيا الغادرة عمدت لتخريب كل شيء ينبض بالحياة فخربت المباني الحكومية والأعيان المدنية ودمرت حتى دور العبادة .