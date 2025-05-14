البحوث الفلكية: لم يتم رصد أي توابع لزلزال البحر الأبيض المتوسط حتى الآن

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قد رصدت في الساعة الواحدة و 51 دقيقة و15 ثانية، اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر على بعد 631 كيلومترا شمالي رشيد.

وأوضح الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد، في بيان، أن بيانات الهزة وقعت على خط العرض 12ر35 درجة شمالا، وخط الطول 0ر27 درجة شرقا، وعلى عمق 76 كيلومترا، مشيرا إلى أنه كان قد ورد إلى المعهد ما يفيد بشعور المواطنين بالهزة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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