مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك شمال كردفان توقف ثلاثة متهمين يشرعون في تهريب وقود من إحدي محطات الخدمة بطريق بارا

ضبطا لحركة إنسياب وتوزيع المحروقات بشتي أنواعها في مواقع محطات خدمات البترول في هذا السياق نظمت إدارة مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك ولاية شمال كردفان حملة بهدف مراقبة إنسياب المحروقات من خلال مراقبة محطات الوقود بجميع محليات الولاية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية من الوقود والمحروقات معدة للتهريب وتوقيف عدد ثلاثة متهمين وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم بالرقم 400 تحت طائلة المادة (4 ) من قانون الطوارئ يذكر أن هذه الضبطية تمت من خلال جهود الرصد والمتابعة الدقيقة لفريق الميدان المكلف بمراقبة محطات الوقود العاملة بالولاية حيث تم توقيف المتهمين وهم يقومون بتهريب الوقود عن طريق سحبه من إحدي محطات الوقود بطريق بارا مخالفين بذلك ضوابط صرف الوقود بالولاية وضبط بحوزتهم عدد 24 جالون بنزين وعدد 20 جالون جازولين بناءا علي ذلك تم إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بالقسم الاوسط تحت المادة (4) من قانون الطوارئ بالولاية توطئة لتقديمهم للمحاكمة علي ذات الصعيد في إطار الحملات المستمرة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك نفذت الإدارة بشمال كردفان حملة نوعية كبري لضبط ومراقبة السلع بالسوق الكبير وأسفرت عن ضبط عدد (4)جوال كبير فلفل أسود وعدد (8)جوال كبيركمون أسود وعدد (8)جوال كبير عرق أحمر مخلوطة بزيوت محركات مما يعد مخالفة للمادة 10 من قانون حماية المستهلك بموجب ذلك تم إتخاذ إجراءات بلاغ بالرقم (401) تحت المادة 10 من قانون حماية المستهلك في مواجهة المتهم (ع،ا،ا،ع) بقسم شرطة الأوسط.

المكتب الصحفي للشرطة