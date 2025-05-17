صدّر بذورها وحولها لشتلات.. ضبط شاب بتهمة زراعة «القنب الهندي» المخدر داخل شقته بالإسكندرية

أمر المستشار محمود الشيخ، رئيس نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة استيراد بذور نبات «القنب الهندي» المخدر وزراعتها وتوزيعها في مصر وتصديرها لدولة عربية. وذلك يوم الخميس.

يشار إلى أن التحقيقات التي يجريها محمد الساخى وكيل النائب العام، بإشراف المستشار محمد خليل المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، أفادت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، معلومات تفيد بممارسة المتهم «وائل.ا»، مقيم شارع النزهة، بمنطقة محرم بك، نشاطًا إجراميًا في الاتجار وزراعة نبات القنب الهندي.

وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات، وتبين أن المتهم اتفق مع مكتب في دولة هولندا لتوريد بذور نبات «القنب الهندي»، عن طريق الشحن بإخفائها داخل بضائع تشمل «ملابس ونظارات وعلب برفان».

وأكدت التحريات، أن الاتفاق يتضمن إرسال البذور للمتهم على أن يقوم بتوزيعها في شمال مصر، ويتقاضى مبالغ مالية، يعيد إرسالها إلى هولندا، على أن يحصل هو ثمن البضائع الأخرى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت قوة من إدارة مكافحة المخدرات بقيادة المقدم محمود فودة، الشقة السكنية الخاصة بالمتهم، وتبين من الفحص أنه زرع كامل مساحة الشقة ببذور القنب في «شتلات» بعد ترطيبها في الماء.

ووفقا لمعاينة النيابة العامة التي أجراها محمد الساخي، وكيل نيابة محرم بك للشقة محل الواقعة، تبين أن مساحة الشقة تصل لحوالى 100 متر مربع، وأن المتهم وزع البذور من الفائض وزرعها في حاويات بلاستيك، وحولها إلى شتلات، فيما قام بتصدير الباقي لأحد الدول العربية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكميائى للفحص، مع سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

المصري اليوم