“فتح بلاغات جنائية بكل المسروقات”.. محافظ مشروع الجزيرة يتفقد محالج الحصاحيصا

قام المهندس إبراهيم مصطفى علي محافظ مشروع الجزيرة صباح اليوم بزيارة ميدانية لموقع محالج الحصاحيصا وذلك برفقه المهندس علي أحمد إبراهيم مدير الإدارة الزراعية .

حيث استمع المحافظ لتقرير من المهندس تميم الدار الريح مدير محالج الحصاحيصا حول انتهاكات مليشيا الدعم السريع بمحالج الحصاحيصا والمخازن ونهب المواد وقطع الغيار. مشيراً إلى فتح بلاغات جنائية بكل المسروقات ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة.

إلى ذلك صادق المحافظ على كافة المطلوبات التي تقدم بها مدير موقع محالج الحصاحيصا لتأمين المحالج مع تشديد الحراسة ووجه بإحالة التقرير إلى لجنة الأمن والطوارئ بمشروع الجزيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع المنهوبات وصرف مستحقات العاملين الذين يزاولون مهامهم بمحالج الحصاحيصا.