ريمونتادا زرقاء.. الهلال يقلب الطاولة على الفتح في اللحظات الأخيرة

حقق الهلال فوزا دراماتيكيا على الفتح بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي للمحترفين. بهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الفتح عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

سجل للفتح سفيان بن دبكة في الدقيقتين 15 و24، ومراد باتنا في الدقيقة 82، بينما سجل للهلال ناصر الدوسري في الدقيقة 50، وسالم الدوسري في الدقيقة 60، وألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين 85 و90+2.

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