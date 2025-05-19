“عبر ثقب مرحاض”.. فرار 10 سجناء خطرين من سجن أمريكي شهير

أقدم 10 سجناء خطيرين على الفرار من سجن “نيو أورلينز” الأمريكي عبر ثقب خلف مرحاض زنزانتهم، أثناء غياب الحارس الوحيد المكلف بمراقبتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السجناء استغلوا ثغرة أمنية، حيث تمكنوا من فتح باب الزنزانة والوصول إلى ثقب محفور خلف مرحاض.

ووجد المحققون رسوما على الحائط كتب عليها “سهل جدا LOL” مع سهم يشير إلى نقطة الهروب. وتمكن الهاربون من تجاوز الأسوار الخارجية باستخدام بطانيات لحماية أنفسهم من الأسلاك الشائكة، قبل أن يتفرقوا في المنطقة المحيطة.

وكالة سبوتنيك