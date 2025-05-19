قوات الدفاع المدني بولاية الجزيرة تسيطر علي حريق إندلع بمستشفي ود مدني التعليمي

نجحت قوات الدفاع المدني ولاية الجزيرة في السيطرة علي حريق إندلع بمستشفي ودمدني قسم العظام في فترة زمنية وجيزة دون حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات تحت قيادة اللواء شرطة/ محمد الأمين مدير قوات الدفاع المدني بولاية الجزيرة وبالعودة لتفاصيل الحريق تفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة عن تلقي غرفة الطواريء والسيطرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بمستشفى ودمدني قسم العظام وجاءت الإستجابة الفورية للبلاغ بإرسال طاقم متكامل من فرق الإنقاذ البرية بقيادة ضابط مزودة بجميع الأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز المهمة ونجح فريق الإطفاء في السيطرة علي الحرائق وإخماد النيران وعزل السنة اللهب والنيران للحيلولة دون إنتشارها الي باقي الأقسام وحصره في أضيق نطاق والحد من تفاقم الأضراروالمخاطر المتوقعة من جراء الحريق ونجح الفريق في إخلاء المرضي والمرافقين من العنابر المجاورة لمناطق آمنة وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية والفنية لمعرفة أسباب الحريق.

المكتب الصحفي للشرطة