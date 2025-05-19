“بعد مقتل أحد المروجين” .. محلية ابو حمد تسيطر على الاحداث الامنية بسوق طواحين الذهب

اكد الاستاذ عبد الرؤوف حسن المبارك المدير التنفيذي لمحلية ابو حمد السيطرة التامة على الاحداث الامنية التي حدثت أمس الأول بعد مقتل احد المروجين للمخدرات والذي ادعى انتسابه للقوات المشتركة التي نفت قيادتها انتمائه اليها.

واعلن عبد الرؤوف عبر تصريح صحفي ان جميع الاجهزة الامنية بالمحلية تعمل بتناغم تام وتعاون كامل من اجل تأمين كل المحلية باطواف وارتكازات في كافة المعابر.

واشار الى اصدار محليته استمارة لحصر المعدنين وانشطتهم توطئة لاصدار بطاقات تنظم وجود وحركة المعدنين داخل المحلية.

وطمأن المدير التنفيذي مواطنيه بأن المحلية تنعم بالامن في ظل يقظة الاجهزة الامنية والمقاومة الشعبية ومواطن المحلية.

منبها كل المعدنين والقادمين الى محليته طلبا للرزق الحلال التقيد بالاجراءات الامنية والادارية التي تسهل اقامته بالمحلية اي كان موقعه.