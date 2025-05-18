حكم بالإعدام على متعاون مع قوات الدعم السريع المتمردة

اصدرت محكمة جنايات سنجة العامة برئاسة مولانا عبد اللطيف ادم محمد علي قاضي المحكمة العامة حكما قضى بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهم (ص م ع ع ) ذلك بعد إدانته في الدعوى الجنائية بالرقم (غ إ /19/ 2025) لمخالفته نص المواد (26-50-51-65-186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020م معاونة القوات المتمردة في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع منظمات الإجرام والإرهاب في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.