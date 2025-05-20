الرئيس الأرجنتيني ميلي يتهم صحفيا بضربه بميكروفون عمداً..!

اتهم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، صحفيًا تلفزيونيًا بضربه بميكروفون “عمدًا”، في الحادثة التي وقعت بعد التصويت في الانتخابات البرلمانية بالعاصمة بوينس آيرس.

وحضر ميلي إلى مركز الاقتراع ورحب بأعضاء اللجنة قبل استلام بطاقة الاقتراع، ورفض أحدهم مصافحة الرئيس، رافعًا إصبعه، مبديًا إشارة سلبية، كما يتضح من مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية.

لاحقًا، عندما كان ميلي وشقيقته كارينا يغادران مركز الاقتراع، أحاط به حشد من الصحفيين الذين كانوا يرافقونهما إلى سيارتهما، ضرب أحد الصحفيين رئيس الدولة بالميكروفون على أنفه.

في الفيديو الذي نشرته صحيفة “لا ناسيون”، يمكن رؤية ميلي وهو يتوقف غاضبًا ويشير إلى الصحفي، قائلًا: “لقد ضربتني عمدًا”، في حين يُمكن سماع الصحفي في المقطع يُجيب: “لا، لا”.

يُذكر أن القناة التي ينتمي إليها الصحفي، هي “سي 5 إن”، التي تُعرف بموقفها المعارض للرئيس الأرجنتيني ميلي.

الواقعة تأتي في ظل علاقة متوترة بين ميلي، ووسائل الإعلام، حيث يرفض عقد مؤتمرات صحفية ويفضل إجراء مقابلات فقط مع صحفيين يثق بهم أو مع وسائل إعلام أجنبية.

وكالة سبوتنيك