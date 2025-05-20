تحقيقات سرقة منزل نوال الدجوي: المسروقات تقدر بنحو 300 مليون جنيه

تواصل النيابة العامة في أكتوبر التحقيق، في واقعة تعرض منزل الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، للسرقة على أيدي مجهولين في مدينة أكتوبر.

وتفحص أجهزة الأمن هوية عددا من المشتبه بهم في ارتكاب جريمة السرقة تمهيدا لضبط الجاني.

تفاصيل سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوي

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون، يفيد بتعرض منزلها للسرقة من مجهولين.

وقالت رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة، إن المسروقات تتضمن إرثا خاصا بعائلتها، وهي مبلغ مالي يقدر بـ 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و15 كيلوجراما من الذهب، بجانب سرقة 350 ألف جنيه إسترليني.

كانت النيابة قد طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنزل، لتحديد هوية الجناة، وتستمع لأقوال شهود العيان بشأن الواقعة.

يذكر أن المسروقات تقدر بنحو 300 مليون جنيه، بأسعار الصرف الحالية.

بوابة الأهرام