ماتوا من الجوع والعطش.. العثور علي جثث 5 شباب ضلوا الطريق في صحراء أسوان

لقي 5 أشخاص مصرعهم، عثر على جثثهم هامدة، في منطقة صحراوية، بعد أن ضلوا الطريق في صحراء العلاقي شرق محافظة أسوان.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بالعثور على 5 جثث هامدة في منطقة صحراوية.

وتبين أن الجثث لخمسة شباب، مفقودين منذ أيام وأنهم ضلوا الطريق في جبال وصحراء منطقة العلاقي، أثناء عملهم بالبحث عن المعادن، بعد أن نفذ منهم الغذاء والماء وفشلوا في العودة بعد أن ضلوا الطريق.

تم نقل الجثامين الخمسة الي مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة العامة وهم: «محمد جمال محمد، مقيم كيمان المطاعنة مركز إسنا، محمد سيد حسن محمد، مركز كوم أمبو قرية الرغامة، عبدالله خلف من سوهاج، أبوالحسن محمود، مقيم بكوم أمبو قرية الرغامة، ممدوح امين عبدالرحيم من سوهاج. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

المصري اليوم