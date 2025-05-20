عالمية

6 بؤر محتملة لإنفلونزا الطيور في أكبر مصدر للدجاج بالعالم

2025/05/20
A CANIZA, Portugal: A chicken is seen on a chicken farm at A Caniza, some 45 km from Vigo, 21 October 2005. Spaniards are rushing to chemists and buying up traditional flu vaccines amid grave concern about a bird flu pandemic although the traditional vaccine offers no protection against the avian form of the virus, health professionals said Friday. The Spanish government has been trying to calm down the public panic ever since the lethal H5N1 strain of avian flu was detected in birds in Romania and Turkey. AFP PHOTO / Miguel RIOPA (Photo credit should read Miguel RIOPA/AFP/Getty Images)

أظهرت بيانات محدثة على موقع وزارة الزراعة البرازيلية أن البلاد، أكبر مصدر للدجاج في العالم، تحقق حاليا في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى.
ويتعلق 2 من التحقيقات الجارية بدواجن تربيها مزارع تجارية، بينما تتعلق 4 تحقيقات أخرى بطيور تربى في حظائر منزلية.
وباعت البرازيل منتجات دجاج بقيمة نحو 10 مليارات دولار على مستوى العالم العام الماضي، وقامت بتوريد أكثر من 5 ملايين طن.
وقال وزير الزراعة كارلوس فافارو لمراسلي قنوات تلفزيونية تجمعوا خارج الوزارة اليوم الإثنين “الناس في حالة تأهب قصوى” في إشارة إلى الحالات قيد التحقيق.
وأضاف “يبلغ المزارعون، سواء في المزارع التجارية أو مزارع الكفاف، عندما يرون حيوانا مريضا، وهذا أمر جيد”.
وذكر أن البرازيل ستعتبر خالية من إنفلونزا الطيور إذا تأكد عدم إصابة أي حالات جديدة خلال 28 يوما بعد أول تفش للمرض.
لكن هذا لا يعني أن التصدير سيعود على الفور، وإنما ستكون البرازيل في وضع يسمح لها بالتفاوض مع المشترين لتخفيف القيود المفروضة بموجب البروتوكولات الصحية.

العين الاخبارية

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