“السند” يؤكد تسخير الوسائل التقنية والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات في حج هذا العام

رأس معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند اجتماع اللجنة العليا للحج بالرئاسة العامة، بمجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر بمكة المكرمة.

وأوضح معاليه خلال الاجتماع أن مشاركة الرئاسة العامة في موسم حج هذا العام 1446هـ، تأتي ضمن ما دأبت عليه الرئاسة في كل عام من المشاركة الفاعلة والمتميزة في خدمة حجاج بيت الله الحرام بأعلى معايير الجودة مع مراعاة الاختصاصات والمهام، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات.

ونوَّه بالخدمات والتسهيلات التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار, لافتًا النظر إلى أن حج هذا العام يشهد قفزات نوعية في عمل الرئاسة العامة وتقديم هذه المشاركة بأعلى مواصفات العمل المهني، وتسخير جميع الوسائل التقنية ووسائل الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات الرئاسة العامة في حج هذا العام، مؤكدًا أن جهود الرئاسة العامة في الحج تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على أن تُقدَّم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بأقصى درجات التميُّز والإبداع.

جريدة المدينة