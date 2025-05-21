شرطة ولاية الجزيرة وعبر الطوف المشترك تداهم اوكار الجريمة بمنطقة الباقير

نظمت شرطة ولاية الجزيرة حملة كبري لازالة الظواهر السالبة وبمشاركة الطوف المشترك وعملت علي تطويق المناطق المشبوهة بالمنطقة الصناعية بالباقير والقبض على عدد كبير من المتهمين.

من جانبه أشاد الأستاذ/ الطاهر إبراهيم الخير والي الجزيرة بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المشتركة المكونة من القوات المسلحة وقوات الشرطة جهاز المخابرات العامة والإستخبارات العسكرية في إسترداد منهوبات المواطنين ونشر مظلة الأمن والطمأنينة في كل المحليات.

جاء ذلك لدى وقوف لجنة أمن الولاية ميدانياً على موقف العمليات الجارية بالمنطقة الصناعية بالباقير وتطويق الأماكن المشبوهة حيث تمكنت القوات المشتركة من ضبط عدد كبير من معتادي الجريمة والمتعاونين مع المليشيا المتمردة

وأوضح اللواء شرطة/ عبدالاله علي أحمد مدير شرطة الولاية في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن دائرة الجنايات إتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين مضيفا أن هذه الحملة جاءت لأهمية منطقة الصناعات بالباقير ودورها المهم في تنمية الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن القوات المشتركة بإشراف لجنة أمن الولاية قد حققت خلال الفترة الماضية عدد من الإنجازات التي أسهمت كثيراً في تعزيز العمل الامني .

المكتب الصحفي للشرطة