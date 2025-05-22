تركيا تتفاوض مع روسيا لبناء محطتين نوويتين لتوليد الطاقة

صرح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده تتفاوض حاليا مع روسيا ودول أخرى، لإنشاء محطتين نوويتين في تركيا لتوليد الطاقة.

وقال بيرقدار، في تصريحات لإذاعة “ايه خبر”، الأربعاء: “روسيا وكوريا الجنوبية والصين مهتمة بمحطتي الطاقة الثانية في منطقة سينوب، والثالثة في منطقة تراقيا لتوليد الطاقة، هناك أيضا دول أخرى وشركات نتفاوض معها، واحدة منهم شركة كاندو الكندية، سنختار العرض الأكثر تنافسية والأكثر فائدة لتركيا، كما ندرس إمكانية استخدام مفاعلات صغيرة الحجم”.

وأكد الوزير التركي أن العمل جار في أول محطة نووية للطاقة في تركيا (أكويو)، ومن المتوقع أن يولد هذا المشروع الروسي التركي، حوالي 35 مليار كيلو واط/ساعة سنويا، ما يُغطي ما يصل إلى 10 بالمئة من احتياجات تركيا من الكهرباء.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الثاني من أيار/مايو الجاري، إن أول محطة طاقة أكويو ستكتمل في المستقبل القريب.

وقال أردوغان في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا في تموز/يوليو 2024، إن أنقرة وموسكو تناقشان تفاصيل مشروع سينوب النووي، فيما صرح أليكسي ليخاتشيف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم، لاحقا بأن شركة الطاقة الحكومية تتنافس على أن تصبح المقاول الرئيسي.

وكان رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي بافيل زافالني، قد صرح في وقت سابق، بأن روسيا ترغب بالمشاركة في مشروع محطة الطاقة النووية الجديدة في “سينوب” التركية.

وكالة سوبتنيك