“حماية أميركا” .. ترمب يعلن بناء الولايات المتحدة درعا صاروخية باسم «القبة الذهبية»

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية باسم “القبة الذهبية” بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية.

وقال ترامب في البيت الأبيض “خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا” مضيفا “يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة”. وقال إن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى “حوالى 175 مليار دولار” عند انجازه.

وأضاف ترامب: “سيكون لدينا أفضل نظام دفاعي في العالم”، مشيرا إلى أن القبة الذهبية لديها القدرة للتعامل مع الصواريخ البالستية.

وتابع ترمب ( “القبة الذهبية” ستتولى الدفاع عن الولايات المتحدة الأميركية وكندا، وكل شيء في “القبة الذهبية” سيكون مصنوعاً في أميركا، و”القبة الذهبية” ستكون أكثر تطورا من تلك التي تملكها إسرائيل في “القبة الحديدة”، ولا أحد يقترب مما تمتلكه أميركا في التكنولوجيا الصاروخية، وسنحمي بلادنا بنسبة 100% ).

وأكمل ترمب “هدف “القبة الذهبية” هو حماية أميركا من كل الصواريخ حتى لو جاءت من الفضاء، ومن المتوقع أن تعمل “القبة الذهبية” بنهاية فترتي الرئاسية”.

جريدة الرياض