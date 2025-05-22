البحر الأحمر.. مداهمة سوقي نوراي والمطار وضبط خمور ومخدرات

بتوجيهات من مدير شرطة ولاية البحر الأحمر، وبهدف محاربة الظواهر السالبة ومكافحة الجريمة والقضاء عليها ودك أوكار الجريمة، تمكنت قوة من شرطة ولاية البحر الأحمر وبإسناد من القوات الأمنية المشتركة من ضبط مصنع عشوائي خاص بتصنيع الخمور البلدية بمنطقة شرق سوق نوراي وضبط خمور بلدية وتوقيف المتهمين.

وبالعودة لتفاصيل الضبطية توفرت معلومات ميدانية من مباحث شرطة الولاية مسنودة من لجنة الأهالي بمنطقة نوراي تفيد بوجود مصنع للخمور البلدية بضواحي سوق نوراي بموجب ذلك تحركت القوة للموقع المحدد مثار المعلومة وقامت بتنفيذ عملية مداهمة نوعية واسعة النطاق أسفرت عن ضبط المصنع الذي يبعد حوالي (15)كيلو شرق سوق نوراي والعثور علي عدد 11 برميل جاهزة معدة للتوزيع وعدد 4 براميل بداخلها بلح معدة للتصنيع َوعدد (12) إناء على النار في مراحله الأخيرة وعدد (1) جركانة خمور بلدية صافية وتوقيف متهمين إثنين وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهما تحت المادة 79 من القانون الجنائي بقسم شرطة محمد قول.

في ذات السياق نفذت القوات الأمنية حملة كبري بسوق المطار وأسفرت نتائجها عن ضبط عدد (28)من المشتبه بهم وتم ضبط عدد 90 قندول بنقو بحوزة المتهم (ع، م، م) وقيد في مواجهته بلاغ تحت المادة (15/ أ) بقسم شرطة محمد قول

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة حققت أهدافها المنعية والكشفية للجريمة وإزالة الظواهر السالبة وقد وجدت الرضي والقبول من المواطنين موكدين دعمهم وتعاونهم مع جهود شرطة الولاية عبر اللجنة الاهلية .

المكتب الصحفي للشرطة