ضبط اكثر من 2 كيلو ذهب وعملات أجنبية بمحلية الرهد أبو دكنة

واصلت شرطة محلية الرهد أبو دكنة انجازاتها في مكافحة الجريمة وذلك إثر توفر معلومة لقسم شرطة الرهد بوجود ذهب وعملات اجنبية مدفونة بإحدى المنازل .

تحرك تيم من المباحث بقيادة الملازم شرطة سيف الإسلام علي وبمتابعة الرائد شرطة أحمد بشير مدير الشؤون العامة وإشراف الرائد عاصم يوسف مدير قسم المحلية وتم ضبط أكثر من 2 كيلو ذهب وعملات اجنبية عبارة عن 26300 دولار و1060 جنيه مصري ومبلغ مليون وعشرة الاف جنيه سوداني وتم فتح بلاغ بالرقم 250.