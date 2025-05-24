تونس تطالب فرنسا باسترداد “كنز” سقط من المريخ

طالب أستاذ جامعي تونسي، سلطات بلاده، بالتوجه إلى نظيرتها الفرنسية لاسترداد ما أسماه أو وصفه بـ”ثروة وطنية”.

ونقل الموقع الإلكتروني “تونس سكوب”، مساء الأربعاء، عن هشام بن يحيى، أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم بتونس، مطالبة الحكومة التونسية بالتوجه نحو السلطات الفرنسية لاسترداد “كنز” سقط من المريخ.

وجاء طلب الدكتور هشام بن يحيى تعليقا على فيديو يُظهر لحظة سقوط نيزك تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد ابن يحيى أن “الفيديو حقيقي وليس مفبركا، وقد صوّره مواطن من ولاية قبلي، ويوثّق مرور نيزك فوق قابس وقبلي القديمة”، مرجحا أن يكون سقط في الأراضي الجزائرية.

أشار ابن يحيى إلى أن النيزك هو جسم صخري سريع جدا (سرعته بين 200 و300 كم/س)، وعند دخوله الغلاف الجوي يظهر ككرة من النار بسبب الاحتكاك.

ولفت إلى أن مدينة العلوم بتونس تعمل على التواصل مع صاحب الفيديو أو المواطن التونسي من ولاية قبلي، من أجل محاولة تحديد مكان السقوط بدقّة.

ولم يكتف الدكتور هشام بن يحيى بذلك، بل نوه إلى سقوط نيزك تطاوين في وقت سابق، قائلا إنه “نيزك نادر من المريخ، تمّ نهبه ونُقل إلى فرنسا خلال الاستعمار”.

ودعا ابن يحيى السلطات التونسية إلى التحرك لاسترجاع النيزك باعتباره ثروة وطنية.

وكالة سبوتنيك