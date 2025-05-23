شرطة ولاية الخرطوم تفرض طوقا أمنياً (كردون) بمحلية جبل أولياء

بناءا علي توجيهات لجنة أمن ولاية الخرطوم فرضت شرطة ولاية الخرطوم بالتنسيق مع القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وبمشاركة جميع إدارات شرطة الولاية طوقا أمنيا بمحلية جبل أولياء بدائرة إختصاص قسم شرطة اليرموك مستهدفة أحياء أنغولا وقلب الأسد ومانديلا واليرموك وأتت هذه الخطوة بسطا لهيبة الدولة وإنفاذا لسيادة حكم القانون وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والقضاء على الظواهر السالبة وأسفرت هذه العملية عن ضبط عدد 52 شاشة حاسوب لشركات مختلفة وعدد 6 دراجة نارية وكمية من الأجهزة الكهربائية متعددة الماركات والإستخدام وإسبيرات سيارات بحالة جيدة مختلفة داخل جوالات وكمية من الاثاثات المنزلية عدد 1 خلاط حلويات عدد 6 إطارات سيارات مختلفة عدد 12 لوح طاقة شمسية عدد 1 ماكينة ركشة واحد عربة بيكانتو بدون لوحات عدد 1 بابور هواء عدد 2 أنبوبة غاز عدد واحد مولدكهرباء عدد 1جوال به خردة من إسيرات السيارات وعدد 8 جوال أدوية عدد 1 غطاس ماء عدد 1 مسدس بوهية عدد 1 كرتونة فلاتر عدد 1 جوال فلاتر عدد 1 تكتك عدد 8 ماسورة عدد 3 لوح زنك عدد واحد شنطة بها دواسات سيارات عدد 1 ركشة بناءا علي ذلك تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بقسم شرطة اليرموك وإتخاذ عدد 16 إجراءات بلاغ تحت المادة 68 _100 إجراءات لعدد 17 من المتهمين وإتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 26 أسلحة في مواجهة متهم والمعروضات عدد 3 طبنجات وعدد 1 قرنيت وإتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 16من قانون الأدوية والسموم في مواجهة متهم وضبط عدد 30 متهم في بلاغ تحت المادة 30 جوازات و عدد 1 بلاغ تحت المادة 77/69 لعدد 58متهما.

وتم تسليم عدد 1 بندقية كلاشنكوف وعدد 1 مدفع ام بي فايف وعدد 6 متهمين للجهات المختصة وتسليم عدد 28 متعاون مع مليشيا الدعم السريع الإرهابية للخلية الأمنية أيضا تم إتخاذ إجراءات بلاغ تحت المواد 64 _ 51_50 من القانون الجنائي في مواجهة المتهم (م، ج، ج)

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بمواصلة شرطة ولاية الخرطوم في تنفيذ حزمة من الخطط الأمنية المحكمة لبسط الأمن والإستقرار بجميع محليات الولاية.

المكتب الصحفي للشرطة