ضبط كميات من الأدوية المخالفة وغير المسجلة بولاية القضارف

نفذ فرع المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية القضارف بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمحلية الرهد – وحدة بازورا، حملة إشرافية واسعة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المخالفة وغير المسجلة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الرقابة على سوق الدواء وضمان سلامة المواطنين.

وقد شملت الحملة مداهمة وتفتيش 8 مخازن، حيث تم العثور على أدوية تُستخدم في علاج الملاريا، من بينها أصناف ممنوعة من التداول، وأخرى مهربة وغير مسجلة بموجب قانون الأدوية والسموم.

وأكد دكتور الحاج علي بابكر، رئيس فرع المجلس بالولاية، أن الحملة نُفذت تحت إشراف وتنسيق كامل بين الجهات المختصة، مشيراً إلى أن المضبوطات شملت أدوية مجانية مخصصة لعلاج الملاريا مثل “حبوب الارتيفان” التي تُصرف حصرياً عبر القنوات الرسمية، بالإضافة إلى أدوية محظورة مثل “حقن الأرتميزر” التي تم سحبها من بروتوكول العلاج السوداني، و”حقن الفلونارت” غير المسجلة التي تدخل البلاد بطرق غير قانونية وتُستخدم دون ترخيص.

وشدد د. الحاج على أن المجلس لن يتهاون مع أي ممارسات تهدد صحة وسلامة المواطنين، لافتاً إلى أن الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها بحق المتورطين في هذه المخالفات.