د. الأفندي: خطط مستقبلية لطرح برامج جديدة بـ «الدوحة للدراسات»

كشف الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا، عن خطط المعهد المستقبلية، مشيراً إلى وجود تفكير جاد في تطوير برامج جديدة، من بينها برامج في اللغة العربية، والبيئة، والذكاء الاصطناعي، لكنها ما تزال في مرحلة الدراسة، لافتاً إلى أنه وفي الوقت ذاته فإن المعهد لا يخطط حاليًا لتقديم برامج في مرحلة البكالوريوس، إذ يركز بشكل رئيسي على برامج الماجستير والدراسات العليا.

وأشار خلال تصريحات خاصة بـ»الشرق»، إلى أن معهد الدوحة للدراسات يواصل أداء دوره في إعداد كوادر علمية متميزة في مختلف المجالات، حيث شهدت الدفعة الحالية من خريجي المعهد تخريج من أكثر 221 طالبًا، من بينهم 71 طالبًا قطريًا، من 19 برنامجًا أكاديميًا في العلوم الاجتماعية والإنسانية، إضافة إلى تخصصات نوعية مثل علم النفس الإكلينيكي والعمل الاجتماعي، إلى جانب برامج في الاقتصاد، والإدارة العامة، والسياسات العامة، والدبلوماسية.

وأوضح الدكتور الأفندي أن دفعة العام الحالي 2025، تعكس الإقبال المتزايد على برامج المعهد وما تتمتع به من جودة أكاديمية عالية.

وعن مسألة التوسع في أعداد الطلبة، أوضح الدكتور الأفندي أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمعهد جيدة، حيث يوفر المعهد السكن والمساحات المكتبية للطلاب، وبالتالي فإن التوسع سيكون محدودًا في الوقت الراهن، مع الحفاظ على المعايير الأكاديمية العالية لقبول الطلبة.

وختم الدكتور عبد الوهاب الأفندي تصريحه بالتأكيد على أن الإقبال الكبير على المعهد يعكس الثقة المتزايدة به كمؤسسة أكاديمية رائدة عربيا تجمع بين التميز العلمي والتنوع الثقافي.

وكان معهد الدوحة للدراسات العليا، قد احتفل السبت الماضي، بتخريج الفوج التاسع من طلبة الماجستير، حيث ضمت الدفعة الجديدة تخريج 220 طالباً وطالبة، منهم 150 في كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، و70 في كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات العامة، يمثلون 28 جنسية ومن ضمنهم 95 خريجاً وخريجة بدعم من صندوق قطر للتنمية ضمن برنامج دولة قطر للمنح الدراسية للطلبة الدوليين. ويمثل عدد الخريجين القطريين 71 خريجًا وخريجة.

حيث أشار الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس معهد الدوحة للدراسات أن حفل العام الحالي، يصادف الاحتفالات باكتمال العام العاشر من عمر المعهد.

الشرق القطرية